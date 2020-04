Whirlpool Napoli: operai al lavoro con mascherine e guanti sperando di scongiurare la chiusura

Riapre lo stabilimento Whirlopool a Napoli in via Argine, al centro da maggio dello scorso anni di un braccio di ferro tra la multinazionale americana e i sindacati. L’azienda ha confermato la chiusura del sito produttivo per il 31 ottobre. I 420 dipendenti la scorsa settimana hanno avuto una formazione specifica sulle misure anticontagio previste dall’azienda, in gruppi di 40 lavoratori a volta, e hanno ricevuto mascherine, guanti e prodotti igienizzanti. Sarà anche misurata la temperatura di ciascun operai all’ingresso. “Questa mattina c’era ancora un po’ di timore rispetto il rischio contagio – spiega all’Agi Vincenzo Accurso, delle Rsu aziendali e sindacalista Uil – tant’è che avevamo ottenuto dall’azienda di rivedere in maniera più rigorosa il protocollo previsto dall’accordo con il governo. Le misure adottate hanno rassicurato tutti. Ma resta il sentimento di rabbia e timore per la ventilata chiusura del 31 ottobre. Noi però facciamo la nostra parte, anche perché il fatto che Whirlpool ci abbia tenuti dentro il piano per l’Italia, facendoci riaprire, è sintomo del fatto che siamo produttivi e utili e che la decisione di chiudere era legata solo a volontà di delocalizzare la produzione. Ritengo che il Governo ora debba difendere lo stabilimento di Napoli, perché per far ripartire l’Italia servono le fabbriche e servono in tutti i territori”. La produzione a Napoli è ripresa su due turni, come di consueto, con un’ora di distanza tra il primo e il secondo per evitare assembramenti e sono solo una quarantina gli operai non rientrati per malattia o ferie. Ai tornelli della fabbrica sono stati messi distanziatori per regolare l’afflusso, e due addetti hanno misurato la temperatura corporea con i termoscanner. Le mascherine nei kit forniti dall’azienda sono due, e a metà turno, gli operai toglieranno la prima, indossandone una nuova. Quelle usate vengono gettate in appositi contenitori e smaltite. Le postazioni vengono disinfettate. Nelle aree comuni dedicate al ristoro, si entra uno alla volta, ed è necessario lavarsi le amni con i disinfettanti all’interno dell’area stessa. Anche in bagno si va uno alla volta.