Whirlpool Napoli, Patuanelli: La produzione deve continuare. Questa è la nostra unica opzione

“Il nostro impegno è quello di dire a Whirlpool un’unica cosa: quel sito produttivo deve continuare. Questa è l’unica opzione per noi”. Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, a margine della kermesse Italia 5 Stelle a Napoli. Il ministro si dice “ottimista e fiducioso” sull’esito del tavolo di martedì tra il governo e l’azienda. “Se l’azienda- aggiunge- ha la necessità di strumenti di accompagnamento all’aumento della produzione o se vogliono cambiare prodotto e farne un prodotto che abbia più mercato, noi certamente faremo la nostra parte. Ma non è pensabile che l’azienda ci dica che l’unica possibilità è la cessione del ramo d’azienda”.

Due reportage per l’ultima puntata di questo ciclo di PresaDiretta in onda lunedì 14 ottobre alle 21.45 su Rai 3. Con “VERTENZA ITALIA” PresaDiretta attraversa la stagione delle vertenze industriali che agitano il mondo del lavoro.