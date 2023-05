Whirlpool Napoli, Tea Tek presenta il proprio piano industriale per il rilancio del sito

Tea Tek presenta il proprio piano industriale per il rilancio del sito ex Whirlpool di Napoli a pochi giorni dalla formalizzazione dell’acquisizione dello stabilimento di via Argine. E al tavolo Mimit, convocato oggi, disegna un progetto in tre fasi, dal titolo ‘Argine 310’, per produrre energia verde. Un primo step prevederebbe, a quanto si apprende, la produzione di componenti e semilavoratori per realizzare moduli di inseguitori solari: l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a produrre circa 3mila Mw annui coltivando partnership importanti per sviluppare un buon mercato con cui occupare circa 172 lavoratori. Previsto anche lo sviluppo di un ‘power skid’ , attraverso accordi quadro di acquisizione di aziende in cui occupare circa 90 dipendenti, e il potenziamento della Green innovation Lab, sviluppato con l’Enea che prevede oltre alla ricerca sulle rinnovabili anche un progetto sulla manutenzione preventiva degli impianti fotovoltaici attraverso i sensori.