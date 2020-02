Whirlpool, operai scrivono a Patuanelli: Venga a visitare la fabbrica

“Pensavamo di salvare la nostra fabbrica, avevamo pensato di mettere al servizio della comunità la nostra esperienza e professionalità, e siamo ancora qui a lottare”. È quanto scrive Luciano D’Oria, operaio della Whirlpool di Napoli, in una lettera indirizzata al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, invitandolo a visitare la fabbrica per vedere “come lottiamo per conservare il nostro lavoro”. “Si faccia accompagnare dal neo ministro della Ricerca Gaetano Manfredi – aggiunge la tuta blu – uomo della nostra terra, a cui abbiamo presentato, qualche mese fa, una collaborazione con Apple Academy che lui e il professor Ventre hanno apprezzato. Avevamo pensato di mettere al servizio della comunità la nostra esperienza e professionalità coniugandola alla competenza dei docenti per creare un nuovo prodotto. Pensavamo di salvare la nostra fabbrica, abbiamo tentato tutte le strade e siamo ancora qui a lottare. Nella nostra fabbrica non c’è niente di insostenibile, come sostiene l’azienda, eravamo e siamo una punta di eccellenza nella produzione di lavatrici, abbiamo ottenuto diversi premi. E siamo pronti ad accompagnare i ministri nella nostra fabbrica, per mostrare il nostro lavoro«. L’operaio ricorda che la lotta dei lavoratori per difendere il sito produttivo è stata pacifica”. “Vogliamo raggiungere il traguardo indenni – ha concluso D’Oria – senza danneggiare nessuno. Ministro, l’abbiamo invitata più volte e non abbiamo avuto risposte. Stavolta venga, la aspettiamo. Ci aiuti ad arrivare indenni alla vetta”.