Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha ricevuto una delegazione di operai della Whirlpool di Napoli a margine di ‘Italia 5 Stelle’, la kermesse politica organizzata dal Movimento 5 stelle. Le tute blu dello stabilimento di via Argine, a rischio chiusura dopo che la multinazionale americana ha ufficializzato l’intenzione di cedere il sito alla Prs, sono in presidio fuori i cancelli della Mostra d’Oltremare dove è in corso la manifestazione politica.