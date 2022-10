Whirlpool, rappresentante del presidio: Attendiamo con fiducia il nuovo ministro

“Ieri è stato firmato dopo tre anni di lotte e battaglie un preaccordo che ci ha dato la possibilità e la speranza di attendere con fiducia il nuovo ministro, Adolfo Urso,”. Lo dice Massimiliano Quintavalle, rappresentante del presidio della Whirlpool commentando alla Festa del cinema di Roma il verbale di intesa siglato tra ministero dello Sviluppo economico, prefetto di Napoli, comune di Napoli, il commissario della Zes (Zona speciale economica), Regione Campania e Organizzazioni sindacali finalizzate al rilancio dell’azione delle istituzioni per la ricerca di una soluzione definitiva nella vertenza dell’ex Whirlpool di Napoli. La vicenda della battaglia ormai di oltre tre anni per salvare i posti di lavoro dopo l’annuncio della chiusura della fabbrica di elettrodomestici, viene raccontata alla Festa del Cinema di Roma dal documentario Via Argine 310 – Storia di una fabbrica napoletana diretto Gianfranco Pannone, presentato in anteprima fra le proiezioni speciali.