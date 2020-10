Whirlpool, sciopero generale il 5 novembre

“Whirlpool ha deciso che il 31 ottobre e’ la data di chiusura dello stabilimento. Questa e’ una decisione unilaterale che non riconosciamo legittima, non riconosciamo valida”. Lo ha detto Raffaele Paudice, della segreteria Cgil di Napoli, intervendo, a nome di Cgil Cisl Uil all’assemblea aperta alle forze politiche, sociali ed istituzionali promossa dalla Rsu a via Argine. “Per questo – ha spiegato Paudice – la lotta continua e ‪il 5 novembre‬ noi saremo in piazza con tutta la città di Napoli per portare la solidarieta’ a Whirlpool ma non solo. Sara’ il secondo sciopero generale che facciamo a Napoli per la Whirlpool. Ma sara’ uno sciopero per difendere l’industria in questa citta’, perche’ accettare che Whirlpool vada via, che questa fabbrica chiuda, significa accettare un futuro di deindustrializzazione a Napoli”. “Troppe ne abbiamo viste, troppe ne abbiamo subite – ha concluso Paudice – per noi da Whirlpool parte il progetto attorno al quale bisogna rilanciare l’industria e dare un futuro a questa citta’”.