Whirlpool: Stop allo stabilimento di Napoli. L’ira dei sindacati. Sciopero di solidarietà a Varese

Incontro ad alta tensione quello in corso a Roma tra Whirlpool Fim Fiom e Uilm per fare il punto sull’accordo dello scorso ottobre. A scatenare le ire dei sindacati l’annuncio inaspettato della chiusura dello stabilimento di Napoli che profila per i 430 lavoratori un futuro incerto. Immediata la solidarietà del sito di Varese che ha annunciato lo sciopero spontaneo per solidarietà. Al momento l’incontro è sospeso. I sindacati criticano duramente il gruppo ricordando come l’accordo dello scorso anno prevedesse la garanzia di investimenti mirati per tutti i siti Whirlpool per tre anno fino al 2021.