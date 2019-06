Il ministero dello Sviluppo economico convoca il tavolo di crisi su Whirlpool, presieduto dal ministro Luigi Di Maio, il 21 giugno 2019 alle ore 10, per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell’azienda a seguito della volontà, espressa da parte della proprietà, di non chiudere e di non disimpegnarsi dal sito produttivo di Napoli. Lo rende noto il Mise.