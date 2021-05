Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Oggi sono scesi in piazza a Roma i lavoratori della Whirlpool di Napoli, la cui crisi aziendale si trascina ormai da tempo senza soluzione. Lo stabilimento di via Argine a Napoli coinvolge circa 320 persone più l’indotto e, a maggior ragione in questa fase più complessa, la situazione rischia di trasformarsi in una bomba sociale”. Lo dichiara, in una nota, l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.