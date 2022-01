Whisky made in Italy, Bottega spa apre una distilleria in Friuli

Bottega Spa aprirà Fontanafredda, uno dei suoi 5 stabilimenti, una distilleria italiana per la produzione di whisky. Una parte dei 12 mila mq della sede friulana, con un investimento di 3 milioni di euro, verrà adibita a distilleria per il distillato più noto al mondo. “Il whisky – afferma il presidente Sandro Bottega – rappresenta una vera eccellenza, la prima al mondo nei consumi. Non potevamo, dopo aver immesso sul mercato grappe, gin e cognac, non pensare all’whisky. Avremo il vantaggio di avere a disposizione materie prime, quali luppolo, orzo, grano e cereali tutti italiani e si sa che sono i migliori in assoluto. La produzione iniziale sarà di circa 200 mila bottiglie che, nell’arco di 5 anni, porteremo a un milione. Gli impianti verranno completati entro l’estate del 2022 e questo porterà a numerose assunzioni in aggiunta a quelle previste per la sede principale a di Bibano di Sant’ Urbano (Treviso). Inizialmente con il whisky punteremo a 7 milioni di euro di ricavi l’anno”. Tra le altre novità del 2022 dell’azienda trevigiana, che esporta in 148 paesi, I’apertura di un nuovo liquorificio di 10 mila mq nel trevigiano e 7 Prosecco Bar tra Lazise e ippodromi dell’Inghilterra, un format che prevede 22 milioni di euro d’incassi, mentre il fatturato 2021 si è chiuso a 67,7 milioni di euro (+50% sul 2020 e + 8 milioni sul 2019).