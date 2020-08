White party al Blanco di Ischia per Lorenzo Crea: lo festeggiano in 200 (con la mamma Graziella Pagano)

San Lorenzo in Total White: festa perfettamente riuscita al Blanco Club di Ischia per l’onomastico del direttore di Retenews24 e Gt Channel, Lorenzo Crea. Un party organizzato last minute, in meno di 48 ore, ma che ha mobilitato l’isola verde e i tanti amanti del by night. Più di 200 gli amici del “Santo” che hanno partecipato, ben distanziati, all’evento curato nei minimi particolari dal patron Peppe Borsò e dal suo staff. Sulle note del dj Igor Monti si sono scatenati in pista tra gli altri Andrea e Alessia Parisi, Daniele e Valentina Esposito, Salvatore e Tiziana Altezza, Marco e Massimo Bottiglieri con le rispettive mogli, Tony Florio, Luana Pezzuto, l’influencer Tanya La Gatta, la stilista Maria Riccio, le pr Simona Tagliaferri e Vicky Parker, Ezio Tornincasa e Grazia Beneduce, Marianna Abate Carla Troise e Veronica Varone. Particolarmente ammirata la fidanzata di Lorenzo, l’avvocato Jessica Tornincasa pronta ad inaugurare un nuovo negozio di abbigliamento nel cuore del Vomero.

Immortalati dalle telecamere di Alfredo Mariani di Dive&Divi e dagli scatti di Eugenio Blasio anche il vice Questore Maria Antonietta Ferrara che è passata per un saluto ricordando sempre il necessario rispetto delle regole anti Covid, il consigliere regionale Flora Beneduce, il consigliere Comunale di Ischia Carmen Criscuolo.

Un onomastico dal sapore dolce e familiare anche grazie alla presenza della madre di Lorenzo, Graziella Pagano pienamente ristabilita e tornata al suo impegno politico, della sorella Monica con la piccola Marzia e della Zia Gloria.