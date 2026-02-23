White Summit Capital entra in Grastim: piano da 300 mln per la decarbonizzazione industriale

Wsc acquisirà una partecipazione di maggioranza in Grastim e supporterà un piano quinquennale di investimenti di circa 300 € milioni focalizzato sulla decarbonizzazione industriale e su progetti complementari per la produzione di biometano

Grastim vanta uno dei più consolidati track record in Italia nella fornitura di soluzioni energetiche integrate per clienti industriali

Attraverso questa operazione, il fondo Wsc Dif-II entra nel mercato italiano

White Summit Capital, gestore indipendente di investimenti in infrastrutture a servizio della transizione energetica, ha firmato un accordo di investimento per avviare una partnership con Graded Holding, della famiglia Grassi, finalizzata all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Grastim, azienda italiana leader nelle infrastrutture per la generazione distribuita e nella fornitura di soluzioni energetiche integrate per clienti industriali.

L’operazione rappresenta il primo investimento diretto in Italia per Wsc Dif-II. Il settore della generazione distribuita in Italia è in forte sviluppo e il crescente impegno da parte delle aziende industriali sulle strategie di decarbonizzazione offre a Grastim importanti opportunità di crescita.

Sotto la guida del ceo Gianfranco Milani e del presidente Vito Grassi, e grazie a un team di circa 50 professionisti, Grastim negli ultimi venti anni ha saputo costruire una delle piattaforme di generazione distribuita più solide nel panorama italiano. La società serve grandi gruppi industriali multinazionali attraverso un modello integrato asset-backed e offre servizi di progettazione, finanziamento diretto, costruzione e gestione completa di impianti su misura dei clienti.

Il modello integrato offre ai clienti di Grastim soluzioni integrate off‑balance sheet, in grado di garantire una fornitura energetica sicura, efficiente e competitiva.

La famiglia Grassi, attuale azionista di Grastim, era interessata ad indentificare un partner di lungo periodo che contribuisse a sostenere la società nell’ulteriore percorso di crescita, per lo sviluppo e l’adozione di nuove tecnologie per decarbonizzare ulteriormente i processi industriali e per investimenti in soluzioni rinnovabili complementari grid-scale.

Wsc fornirà supporto finanziario a Grastim per accelerare l’implementazione di progetti per circa 300 milioni € investimenti nei prossimi cinque anni. L’operazione è coerente con il mandato del fondo Wsc Dif-II, volto a sostenere la decarbonizzazione industriale attraverso lo sviluppo di infrastrutture essenziali per la transizione energetica.

Vito Grassi, Presidente di Grastim, ha commentato: “La partnership con White Summit Capital permetterà a Grastim di contare su un investitore infrastrutturale con comprovata esperienza in investimenti nella decarbonizzazione industriale. Grazie al supporto di Wsc accelereremo nell’implementazione di soluzioni energetiche innovative e affidabili per i nostri clienti, rafforzando il nostro posizionamento come partner di lungo periodo. Vorremmo ringraziare Intesa Sanpaolo per il continuo supporto nel finanziamento del Gruppo, Mediobanca per aver agito come advisor finanziario esclusivo nell’operazione, Alfredo Mazzei e Adriano Di Micco quali advisors di Graded Holding e Bonelli Erede come advisor legale”.

Pablo Pallás, managing partner di Wsc, ha aggiunto: “Negli ultimi due decenni Grastim ha dimostrato la sua abilità di fornire soluzioni infrastrutturali integrate e di alta qualità per importanti clienti industriali multinazionali. Siamo lieti di supportare Vito, Gianfranco e il team nella ulteriore fase di crescita e nell’accelerazione della realizzazione di nuovi investimenti volti a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dei loro clienti.”

Grastim

Grastim è un’azienda leader in Italia nelle infrastrutture per la generazione distribuita di energia. Conta circa 50 dipendenti e vanta uno dei più consolidati track record nella fornitura di soluzioni energetiche integrate a clienti industriali, offrendo un servizio completo dalla progettazione, al finanziamento, all’installazione, gestione e manutenzione di impianti on‑site. Ad oggi Grastim opera nove siti industriali e dispone di una pipeline di investimenti per circa €300 milioni nei prossimi cinque anni.

White Summit Capital

White Summit Capital è un gestore indipendente di fondi infrastrutturali con sede a Zugo, Svizzera. Fondato nel 2011, investe in opportunità infrastrutturali mid‑market e value‑add in Europa occidentale per conto dei propri investitori. Fin dalla nascita, WSC si è concentrata su infrastrutture per la transizione energetica, investendo in settori in crescita e profittevoli, fondamentali nel contesto di un sistema economico a basse emissioni di carbonio e per un’infrastruttura energetica resiliente. Tra questi: decarbonizzazione della domanda, energia affidabile e trasporto sostenibile.