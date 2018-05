Widiba, a Napoli il confronto sul ruolo della donna nell’arte e nelle professioni

Widiba organizza l’incontro Arte e Professioni. L’evento aperto al pubblico si terrà a Napoli giovedì 31 maggio alle ore 17 e si strutturerà in due momenti: la visita guidata al Palazzo delle Belle Arti e successivamente l’incontro presso la storica enoteca Belledonne.

L’obiettivo è quello di offrire un confronto sul ruolo della donna nell’arte e nelle professioni, da musa ispiratrice a protagonista delle proprie scelte, e rendere più consapevole il mondo femminile del proprio valore.

L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto WOW-Women of Widiba, un percorso concreto di promozione della consulenza finanziaria al femminile che punta a offrire opportunità di business rispondendo a nuove esigenze di mercato.

Non si tratta di un’iniziativa sulle quote rosa ma di valorizzazione culturale del ruolo e delle qualità femminili, un asset importante nella consulenza finanziaria che necessita sempre di più di ascolto, empatia, cura e fiducia nell’ambito della relazione con i clienti, tutti aspetti che le donne mettono al centro del loro agire.

“Questo incontro – commenta l’Area Manager Fernando Valletta – non rappresenta un’occasione isolata ma rientra in un progetto volto a valorizzare la componente femminile nel mondo della consulenza finanziaria che per anni è stato appannaggio quasi esclusivamente degli uomini, nella convinzione che solo l’inclusione, l’integrazione e il confronto tra il maschile e il femminile, possano generare ambienti di lavoro più stimolanti e produttivi, contraddistinti da una costante crescita personale e professionale”.

A fare gli onori di casa la district manager di Widiba Liliana Ferrara, promotrice della serata, Graziana Pesce di Widiba e Simona di Paolo, Human Resources.

L’ingresso è libero previa prenotazione al numero telefonico 081 7411492.