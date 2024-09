Widiba: partnership con iGenius per la business intelligence

Banca Widiba, la banca digitale e di consulenza finanziaria del gruppo Montepaschi, ha avviato una partnership con iGenius, per lo sviluppo di Ai generativa applicata alla business intelligence. Banca Widiba – fa sapere una nota – punta così a offrire alla propria rete di oltre 500 consulenti finanziari uno strumento di analisi semplice e veloce, per rendere più efficace il loro lavoro e offrire esperienze più evolute ai clienti. “Banca Widiba – sottolinea il direttore generale, Marco Marazia – è nata con una forte vocazione all’innovazione che continua a contraddistinguerla. Per noi è prioritario mettere a disposizione dei consulenti finanziari e dei nostri clienti il ​​meglio della tecnologia. La partnership con iGenius, con cui condividiamo visione e approccio, apre una nuova fase in cui Widiba unirà le competenze distintive dei consulenti con le potenzialità dell’Ai generativa ei processi interamente digitali già sviluppati». “Siamo entusiasti della collaborazione con Widiba, nata da una visione condivisa: utilizzare l’Ai in modo affidabile per elevare ulteriormente l’esperienza cliente e personalizzare l’intelligenza decisionale dei consulenti finanziari, mettendo la tecnologia al servizio delle persone», dichiara Uljan Sharka , fondatore e amministratore delegato di iGenius.