Wifi gratis, 142 Comuni Italia vincono il bando: 1.780 voucher da 15mila euro

Sono 142, il massimo possibile per un singolo Paese, i comuni italiani vincitori del terzo bando di ‘Wifi4Eu’, l’iniziativa dell’Unione europea che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e parchi. La call ha assegnato 1.780 voucher da 15mila euro alle municipalita’ di tutta Europa, per un totale di 26,7 milioni di euro, secondo il criterio del ‘primo arrivato, primo servito’. Durante la breve finestra disponibile per inviare le candidature, fra il 19 e il 20 settembre, la Commissione Ue ha reso noto di aver ricevuto oltre 11mila domande, 2mila delle quali arrivate nei primi due secondi disponibili. Oltre all’Italia, altri sei Paesi (Spagna, Germania, Francia, Romania, Austria e Ungheria) hanno ottenuto il numero massimo di voucher disponibili per un solo Stato, pari all’8% del budget totale del bando. Entro la prossima settimana ogni Comune candidato ricevera’ una notifica con il risultato della selezione.