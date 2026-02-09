William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein

Roma, 9 feb. (askanews) – Il principe William e la moglie Kate, tramite un portavoce di Kensington Palace, hanno dichiarato oggi di essere “profondamente preoccupati” per le rivelazioni sul caso Epstein. E’ la prima volta che la coppia si esprime, seppur indirettamente, sulla vicenda che tanto scalpore ha suscitato nel Paese per il coinvolgimento dell’ex principe Andrea, fratello del sovrano. “Posso confermare che il principe e la principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le rivelazioni in corso”, ha affermato il portavoce. “I loro pensieri vanno alle vittime”, ha aggiunto.La famiglia reale è particolarmente scossa dalle nuove rivelazioni sul coinvolgimento di Andrea – uno dei file più imbarazzanti è la foto pubblicata dell’ex principe a quattro zampe su una ragazzina – caduto in disgrazia proprio a causa dei suoi stretti legami con il defunto pedocriminale e soprattutto per aver abusato sessualmente di giovani ragazze, anche minorenni, che Epstein gli procurava. Privato dei titoli di Duca e Principe, Andrea ha dovuto anche lasciare, prima del previsto, il lussuoso Royal Lodge a Windsor, per una residenza più modesta nella tenuta di Sandringham. Ma la pressione sull’ex principe affinché testimoni nell’inchiesta su Jeffrey Epstein sta aumentando. Mentre il silenzio del re sulla questione suscita sempre più risentimento nell’opinione pubblica ed appare probabile che anche il sovrano dovrà soprassedere e prendere la parola su questo scandalo che ad oggi dopo la monarchia ha colpito anche al cuore del governo di Sua Maestà.