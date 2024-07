Wimbledon, Musetti-Fritz oggi nei quarti di finale: diretta tv e streaming

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo oggi a Wimbledon per i quarti di finale contro Taylor Fritz. L’azzurro, testa di serie numero 25, affronta lo statunitense, numero 13 del tabellone, per un posto in semifinale. Musetti, in uno splendido momento di forma dopo la finale raggiunta al Queen’s, sarà protagonista del secondo match in programma sul Campo numero 1. Alle 13 locali, le 14 italiane, sull’erba del Court 1 si sfidano la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Elina Svitolina nei quarti di finale del singolare femminile. Subito dopo tocca a Musetti che, in linea di massima, scenderà in campo tra le 16.30 e le 17 italiane.

Musetti e Fritz si sfidano per la quarta volta in carriera. L’americano conduce 2-1 nei precedenti e nel 2022 si è aggiudicato in 3 set la partita valida per il primo turno di Wimbledon. L’unica vittoria di Musetti è arrivata quest’anno sulla terra battuta di Montecarlo.

Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club.