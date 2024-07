Wimbledon, Paolini oggi in finale: azzurra in campo per la storia

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini oggi contro Barbora Krejcikova a Wimbledon per la finale del singolare femminile. L’azzurra, testa di serie numero 7, cerca un posto nella storia: nessuna italiana ha mai trionfato a Wimbledon. Paolini, 28 anni, oggi alle 15 italiane arriva sul Campo Centrale (diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming su Now e Sky Go) per completare una strepitosa cavalcata sull’erba dell’All England Club.

L’atleta toscana, vincitrice di 2 titoli (1 nel 2024), si appresta a giocare la seconda finale consecutiva in un torneo dello Slam dopo quella disputata al Roland Garros poche settimane fa contro Iga Swiatek. Se a Parigi serviva un miracolo per alzare il trofeo, a Wimbledon l’impresa è decisamente più alla portata dell’azzurra.

Dall’altra parte della rete, Paolini trova una giocatrice che sta ritrovando lo smalto perduto. Krejcikova attualmente è al numero 32 della classifica Wta, nella quale però è stata anche al numero 2. Le due finaliste si sono affrontate solo una volta in carriera: nel 2018, nelle qualificazioni all’Australian Open, Krejcikova si è imposta lasciando per strada appena 3 game.

Con l’accesso alla finale, le 2 giocatrici si sono assicurate 1300 punti per il ranking e un premio da 1,4 milioni di sterline. Chi vince il torneo porterà il bottino a 2000 punti e 2,7 milioni di sterline.

Da lunedì, Paolini sarà la numero 5 del ranking avvicinandosi al miglior piazzamento mai raggiunto da una tennista tricolore, il quarto posto di Francesca Schiavone nel 2011. Krejcikova rientrerà nella top 20 in caso di sconfitta. Se vincesse, tornerebbe direttamente nella top 10.

Paolini, in attesa del match più importante della carriera, ha già scritto pagine di storia. Per la prima volta nell’era del tennis Open, un’azzurra arriva a 2 finali consecutive in uno Slam. Solo 5 tenniste, nell’epoca moderna della racchetta, hanno disputato la finale del Roland Garros e di Wimbledon nella stessa stagione: Evonne Goolagong (1972), Chris Evert (1973 e 1984), Olga Morozova (1974), Arantxa Sanchez Vicario (1995 e 1996), Venus Williams (2002).

Paolini quest’anno ha vinto 15 match nei tornei dello Slam, nessuna giocatrice può vantare un simile ruolino. L’azzurra ha incassato 8 sconfitte, solo 2 sono arrivate contro atlete fuori dalla top 30.

Krejcikova ha già giocato e vinto finali sul Centrale di Wimbledon. Nel 2018 e nel 2022 ha trionfato in doppio in coppia con Katerina Siniakova.