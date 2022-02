WindTre, la fibra ultraveloce arriva ad Afragola

WindTre preme sull’acceleratore della velocità digitale in Campania e porta la rete di Open Fiber anche ad Afragola, uno dei maggiori centri dell’entroterra napoletano. WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, estende ulteriormente la copertura in fibra FTTH sul territorio regionale: la super fibra ‘Top Quality Network‘ consente infatti di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home