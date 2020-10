“Wine and Opportunities”, il Rotary coinvolge i ragazzi diversamente abili nelle attività di vendemmia

Nella cornice dei vigneti dell’Azienda Agricola Vitis Aurunca di Giuseppe Ceparano si è tenuto ieri un evento organizzato dal Club Rotary Afragola – Frattamaggiore Porte di Napoli: il coinvolgimento, nell’attività di vendemmia, dei ragazzi speciali dell’associazione La Bottega Dei Semplici Pensieri.

L’iniziativa, proposta dalla Vice Presidente del Club Agnese Puca, ha trovato l’immediato sostegno di tutto il Direttivo e dei soci del club: in particolare del Presidente Gianluigi Di Ronza, del Past President Luca Monopoli e del Presidente Incoming Pasquale Crispino che hanno creduto in che questo progetto per la speciale condivisione e di service per i soci.

Questa iniziativa ha creato l’opportunità di vivere e condividere un’esperienza unica e produttiva: raccogliendo l’uva, questi ragazzi speciali hanno avuto modo di lavorarla per ricavarne dell’ottimo vino, un’etichetta “speciale”. Un’esperienza di crescita, di squadra con i ragazzi e di service per il Club Rotary. Da subito sarà possibile per tutti contribuire alle iniziative dell’associazione “La Bottega dei Semplici Pensieri” sottoscrivendo il primo Rotary’s wine futures, per poter essere tra i primi a sorseggiare un ottimo Roccamonfina rosso.