Wine Spot, vino e storia al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Un appuntamento con le eccellenze enologiche ma anche con la storia. È questo l’obiettivo prefissato da Drop Eventi e VitignoItalia che domani, sabato 20 settembre, dalle ore 18 alle 24, organizzeranno una nuova tappa di Wine Spot, dopo il successo registrato a Villa Campolieto, presso il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, nel cuore di Piedigrotta. “È incomprensibile come tantissimi concittadini non conoscano tante bellezze della nostra città, per questo motivo abbiamo deciso di portare il nostro riunissimo format in una delle cornici più suggestive della città, trasformando luoghi d’arte e cultura in scenari di esperienza sensoriale – spiegano gli organizzatori – . Infatti, oltre al piacere del vino, i partecipanti potranno immergersi nella storia grazie a visite guidate al sito monumentale, che custodisce il sepolcro del poeta Virgilio”. L’evento propone una degustazione libera di etichette prestigiose, selezionate da VitignoItalia, con la partecipazione di tre importanti realtà del panorama vitivinicolo italiano: Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio del Vino Orcia e Consorzio DOC Friuli. I primi 150 ospiti avranno accesso a tour esclusivi in tre turni (18,15, 18,45, 19,15), su prenotazione obbligatoria.