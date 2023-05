Wine&Thecity alla Galleria Navarra: pizza, wine e live jazz nel cuore di Napoli

Wine&Thecity a Galleria Navarra per una serata tra grandi vini, musica, pizza e cucina napoletana contemporanea. Martedì 9 maggio dalle ore 19.30 il festival dell’ebbrezza creativa, che dal 2008 porta le migliori cantine italiane in luoghi d’arte e cultura della città di Napoli, entra nel giardino di Galleria Navarra in piazza dei Martiri con tre cantine e un percorso enologico inedito di pregiate etichette provenienti dalla Valpolicella, dai Colli asolani e dall’Agro pontino.

Nell’elegante dehòr di Galleria Navarra, luogo storico restituito alla città da meno di un anno dopo un lungo lavoro di recupero ed oggi spazio di incontro tra arte, design e food, Wine&Thecity porta i vini delle aziende Casale del Giglio, Le Bignele e Costa vini, espressioni di grande qualità di tre diversi territori italiani. L’abbinamento gastronomico è con le pizze napoletane di Davide Civitiello, maestro pizzaiolo super premiato, e la cucina napoletana di Alexander Vollaro. Il finale dolce è a cura di Mulino Caputo che porta a Galleria Navarra i celebri lievitati di Zio Rocco, alias Rocco Cannavino: in versione finger ecco Tiramibù 42, interpretazione creativa del classico tiramisù, realizzato con impasto brioche pandoro al caffè macinato, cremoso al caffè alla nocciola con mascarpone di bufala e senza uova, scaglie di cioccolato fondente salato e cacao amaro in superficie.

La serata è accompagnata dalle note jazz del violino dell’artista Fabiana Sirigu.