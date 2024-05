Wine&Thecity, Formaggio DiVino all’hotel Piazza Bellini: domani degustazioni con miele e vino

L’Hotel Piazza Bellini, nel cuore del centro storico di Napoli a via Costantinopoli 101, apre al pubblico il suo suggestivo cortile in occasione della 16° edizione di Wine&Thecity, domani venerdì 24 maggio (dalle ore 18 alle ore 21), per presentare “Formaggio DiVino”, l’evento fra musica, arte e degustazioni in collaborazione con Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio e Associazione Api e Biodiversità.

Una serata speciale che rientra nel programma di appuntamenti della rassegna sulla cultura del vino dedicato quest’anno al tema delle “api”, della vita e del pianeta, e che si svolge nella settimana della giornata internazionale della Biodiversità (22 maggio).

Protagonista dell’evento sarà proprio il miele, insieme ai pregiati formaggi che i visitatori potranno degustare in abbinamento ai vini delle cantine Casale del Giglio (formaggi freschi e semi stagionati con vini bianchi, stagionati in abbinamento a vini rossi e una rivisitazione della cheesecake in abbinamento al vino dolce).

Ad arricchire la serata la musica jazz di Nicola Rando trio con Nicola Rando al sax contralto, Ciro Cascino al pianoforte e Luigi Fiscale al contrabbasso.

Nel cortile sarà, inoltre, esposta la mostra di quadri di grandi dimensioni di Paco Falco, artista napoletano che presenta Smash Bam Smack Boom, cinque opere pulp pop con tecnica mista.

Per l’occasione l’albergo sarà allestito con le composizioni floreali e gli oggetti di design a cura di Interno Napoletano.

Biglietti disponibili su www.etes.it o presso la reception dell’ Hotel (Costo euro 25 a persona. Posti limitati).

L’Hotel Piazza Bellini si trova all’interno dello storico Palazzo Castriota Scanderbeg, dove il pubblico potrà ammirare lo splendido cortile d’epoca, fra archi a volta e busti in pietra che dialogano con soluzioni contemporanee e di respiro europeo, in un continuo intreccio tra passato e presente.

