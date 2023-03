Wine&Thecity in Viaggio: l’ebbrezza di una Puglia insolita e segreta

L’ebbrezza di una Puglia insolita e segreta con Wine&Thecity e Talea Collection: un itinerario esclusivo pensato per viaggiatori curiosi, wine lover, amanti del bello e del buono. Tre giorni – dal 26 al 28 maggio – per esplorare rotte meno battute come l’Alta Murgia, terra di fascino, segnata da grotte e gravine, canyon e doline; per conoscere da vicino piccole realtà di eccellenza, vignaioli visionari e storie singolari come la micro-distilleria al femminile dove nasce un Gin tutto pugliese.

Il viaggio parte da Napoli e tocca prima Gravina – con visita al suo mondo sotterraneo fatto di cunicoli, cantine, chiese rupestri, granai e forni seicenteschi -, indugia nella Valle d’Itria tra antiche masserie e uliveti, si infila nel centro storico di Monopoli e poi di Lecce, fino a giungere ad Otranto, nelle terre del Salento. Ma quello che rende unico e speciale questo viaggio sono le soste, gli incontri, le degustazioni e le esperienze che raccontano il territorio: come la visita all’azienda Colli della Murgia guidata dal proprietario Franco Ventricelli per conoscere la varietà a bacca bianca Minutolo, antico vitigno autoctono pugliese; l’incontro con Fabia e Angela che hanno fondato l’unica distilleria in Puglia che realizza un gin con metodo London Dry con botaniche raccolte a mano nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

L’antica masseria Il Melograno, Small Luxury Hotels of the World, è la dimora per l’intero weekend, quintessenza della più autentica accoglienza pugliese: un luogo denso di fascino che racconta i suoi 400 anni di storia, di masseria fortificata del 17esimo secolo, ancora arredata con mobili d’epoca, tappeti, dipinti e grandi arazzi.

Il viaggio è riservato a max 16 partecipanti. Il programma completo: wine&thecity_140323

Wine&Thecity è il brand nato nel 2008 a Napoli come primo “fuori salone” di un evento enologico e diventato nel corso di oltre un decennio un’impresa culturale innovativa, capace di comunicare il vino in modo creativo e originale. Oggi Wine&Thecity è una rassegna cultural-enologica diffusa che si svolge a Napoli ogni anno nel mese di maggio; è una testata giornalistica che fa informazione sul mondo del vino; è un laboratorio di idee ed iniziative finalizzate alla promozione della cultura del vino e dei suoi territori.

www.wineandthecity.it

Talea Collection è il gruppo alberghiero leader in Puglia nel segmento luxury con 3 alberghi di proprietà: la Masseria Il Melograno, prima masseria cinque stelle in Puglia, il boutique hotel La Peschiera con le sue splendide suite pieds dans l’eau, il Cala Ponte Hotel quattro stelle a Polignano a Mare. Il gruppo include nel proprio portfolio anche la collezione Talea Trulli e Dimore (20 unità diffuse sul territorio), Le Tamerici Beach Club e T- Beach. La DMC Talea Collection organizza attività per far vivere la Puglia più autentica: laboratori dedicati alla cucina pugliese; corsi per scoprire i segreti dell’artigianato locale; laboratori per imparare a conoscere le diverse tipologie di uva da tavola presenti in Puglia.

www.taleacollection.com