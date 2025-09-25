“Wivern”, ecco nuova missione dell’Esa: satellite europeo che sbircia nelle nuvole

Sbirciare all’interno delle nuvole e studiare i venti che si generano al loro interno sarà l’obiettivo di Wivern, la nuova missione dell‘Agenzia Spaziale Europea. Approvata dal Consiglio del programma di Osservazione della Terra dell’Esa, è l’undicesima missione Earth Explorer, che prevede una serie di satelliti ideati per comprendere al meglio il nostro pianeta. “Dopo un rigoroso processo di selezione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wivern nella famiglia Earth Explorer e non vediamo l’ora di vedere la scienza rivoluzionaria che produrrà”, ha detto Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa. “Le missioni Earth Explorer – ha aggiunto – hanno costantemente superato le aspettative, utilizzando tecnologie all’avanguardia per fornire informazioni vitali sul nostro pianeta, dalle dinamiche climatiche allo scioglimento dei ghiacci e alle variazioni della gravità”. Selezionata da una lista di 15 proposte, la missione Wivern (Wind Velocity Radar Nephoscope) avrà a bordo un radar Doppler a doppia polarizzazione che le consentirà analizzare le goccioline d’acqua presenti nelle nubi, di analizzare la struttura interna delle nubi e i venti che vi si generano all’interno. “Wivern offre la più ampia gamma di applicazioni scientifiche e sociali, che abbracciano atmosfera, oceano e ghiaccio, mentre la sua copertura eccezionalmente ampia promette una copertura quasi giornaliera di vaste aree della superficie terrestre”, ha aggiunto Rune Floberghagen, responsabile del dipartimento di Azione per il Clima, Sostenibilità e scienza dell’Esa. Wivern ha superato nell’ultima selezione il confronto con un’altra ambiziosa missione chiamata Cairt, per l’analisi dei cambiamenti chimici nell’atmosfera e che, nonostante non abbia superato la selezione, secondo l’Esa potrebbe essere sviluppata nell’ambito di futuri investimenti.