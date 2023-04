Wizz Air, da Capodichino voli bisettimanali su Riyadh (Arabia Saudita)

Wizz Air ha inaugurato oggi il suo primo volo su Riyadh (Arabia Saudita) dall’aeroporto di Napoli Capodichino. Servita da voli Wizz Air bisettimanali, la nuova rotta sarà attiva tutto l’anno. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ, a partire da 29,99 euro. “È un enorme piacere poter inaugurare questo nuovo collegamento dall’aeroporto di Napoli, con cui Wizz Air porta avanti una proficua e duratura collaborazione. Per il capoluogo campano – sottolinea Tamara Nikiforova, corporate communication Manager di Wizz Air – si tratta del primo collegamento diretto verso l’Arabia Saudita. Siamo orgogliosi di essere i primi a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in partenza da Napoli e di poter favorire l’interscambio tra i due Paesi. Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri partner dell’Air connectivity Program, il ministero degli Affari Esteri, l’Ente del Turismo Saudita, l’aeroporto internazionale di Riyadh e il governo dell’Arabia Saudita per il loro continuo sostegno. Il team Wizz non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei moderni, giovani e sostenibili”. “Il nuovo volo intercontinentale per la capitale dell’Arabia Saudita – osserva Roberto Barbieri, Ceo di Gesac – rafforza ulteriormente la connettività dell’aeroporto di Napoli verso un’area geografica emergente dal punto di vista turistico e si traduce in un incremento di offerta in Medio Oriente, dove sono già operativi i voli per Abu Dhabi, Dubai, Istanbul e Tel Aviv. Con Wizz Air condividiamo investimenti ed impegni in sostenibilità: il volo è, infatti, operato con Airbus 321 NEO da 239 posti: aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale, sia in termini di emissioni acustiche che di CO2”. La compagnia ricorda, infine, le opportunità offerte dal servizio WIZZ Flex per un’elevata flessibilità: aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza, senza alcuna tassa, e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.