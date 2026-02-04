Wizz Air, doppio volo giornaliero Napoli-Milano: biglietti in vendita da oggi

Wizz Air, la compagnia aerea che nel 2025 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, annuncia un importante rafforzamento della propria presenza presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli. In stretta collaborazione con Gesac, la Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani, la compagnia aerea collegherà Napoli a Milano Malpensa, unendo il cuore del Mediterraneo con la principale base Wizz Air nel Nord Italia.

“La nuova connessione – comunica una nota – risponde alla massiccia domanda di mobilità tra le due aree urbane più dinamiche del Paese. La programmazione prevede un’offerta double daily (14 frequenze settimanali), una scelta studiata appositamente per offrire la massima flessibilità sia ai viaggiatori d’affari che necessitano di rientrare in giornata, sia ai turisti che desiderano scoprire le bellezze artistiche e culturali di Napoli e Milano con la scelta più ampia possibile”.

L’introduzione di questa rotta sottolinea il ruolo cruciale di Napoli nelle operazioni di Wizz Air. Dopo un 2025 e un inizio del 2026 che ha visto il vettore rafforzare la propria quota di mercato in Italia (pari a oltre il 10%) e trasportare oltre 26 milioni di passeggeri, l’aggiunta di questo collegamento rafforza la leadership della compagnia nel mercato domestico, offrendo ai passeggeri campani un’alternativa affidabile e a prezzi competitivi.

I biglietti per la nuova rotta saranno acquistabili a partire da oggi, 4 febbraio, sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.