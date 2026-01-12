Wizz Air, Napoli-Palma di Majorca: dal 12 maggio tre voli settimanali

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’aeroporto di Napoli-Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca. Il nuovo collegamento unirà il capoluogo campano a una delle destinazioni più iconiche delle isole Baleari, a partire dal 12 maggio. La nuova connessione, si legge in una nota, “è pensata per soddisfare i viaggiatori in cerca di una fuga verso il clima mite della Spagna e che desiderano pianificare soggiorni flessibili, con voli in partenza martedì, giovedì e sabato. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €19,99. Con questo nuovo lancio, Wizz Air consolida ulteriormente la propria presenza in Campania e nel Sud Italia, rafforzando la connettività e offrendo nuove opportunità di viaggio ai turisti italiani verso le esclusive spiagge dell’isola spagnola”. “Tutti i voli della tratta – continua la nota – saranno operati con la flotta di ultima generazione della famiglia Airbus A321neo, aeromobili all’avanguardia che garantiscono una significativa riduzione dei consumi di carburante, delle emissioni acustiche e elevati standard di comfort per i passeggeri, in linea con l’attenzione di Wizz Air verso il benessere dei viaggiatori”.

La base di Napoli, dove Wizz Air ha due aeromobili, conferma la sua importanza nel network italiano della compagnia. Nel 2025, Wizz Air ha operato quasi 4mila voli, trasportando oltre 797mila passeggeri, con una capacità di oltre 880mila posti. L’efficienza operativa continua a crescere: il tasso di completamento ha raggiunto il 99,7%, la puntualità è migliorata del +17,2% rispetto all’anno precedente. Questa nuova rotta rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’offerta internazionale da Napoli, rafforzando il ruolo dello scalo di Capodichino come base importante per il turismo e gli scambi culturali tra il Sud Italia e le più rinomate destinazioni del Mediterraneo.