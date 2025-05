Wizz Air, nuova rotta da Napoli a Timisoara

Wizz Air annuncia il lancio di una nuova rotta da Napoli a Timisoara, in Romania. Il collegamento sarà operativo a partire dal 14 ottobre 2025, con frequenza trisettimanale (il martedì, giovedì e sabato) e tariffe a partire da €14.99. Questo nuovo collegamento si inserisce nel più ampio piano di sviluppo della compagnia sull’aeroporto partenopeo, una delle cinque basi italiane di Wizz Air, che vede un significativo rafforzamento operativo con l’arrivo del secondo Airbus A321neo: l’aeromobile più efficiente e sostenibile nella sua categoria, progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Inizialmente previsto per il 15 ottobre, il nuovo velivolo entrerà in servizio già dal 29 settembre 2025, permettendo alla compagnia di rivedere il calendario di avvio di alcune rotte annunciate di recente.