Wizz Air, Slovacchia più vicina: via alla rotta Napoli-Bratislava

Wizz Air lancia una nuova rotta internazionale che collega la sua base di Napoli a Bratislava, in Slovacchia. Il nuovo servizio offrirà ai passeggeri campani un collegamento diretto verso una delle capitali più dinamiche e affascinanti dell’Europa orientale. La rotta sarà attiva a partire dal 16 dicembre 2025, con voli operati quattro volte a settimana: il martedì, giovedì, sabato e domenica. “L’introduzione della nuova rotta tra Napoli e Bratislavia – ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – è un chiaro segnale del nostro impegno a rafforzare la nostra presenza nella base di Napoli. Come annunciato di recente, un secondo modernissimo aeromobile Airbus A321neo arriverà nella base campana a ottobre. Inoltre, con questo nuovo collegamento, il numero di rotte operate da Wizz Air da Napoli sale a 16 verso 10 Paesi, confermando ulteriormente l’importanza strategica di questa base. Ci teniamo a ribadire che finora, nel 2025, abbiamo trasportato quasi mezzo milione di passeggeri su oltre 2mila voli con un tasso di completamento del 100%. Continueremo a offrire collegamenti convenienti e affidabili per i nostri passeggeri”.