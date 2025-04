Wizz Air, tre nuove rotte da Napoli Capodichino

Tre nuove rotte da Napoli Capodichino operate da Wizz Air. L’ulteriore ampliamento del proprio network dalla Campania sarà supportato dall’aggiunta di un aeromobile Airbus A321neo di ultima generazione presso la base di Napoli per la stagione invernale 2025. I nuovi voli collegheranno il capoluogo campano con Brasov (Romania) e Tel Aviv (Israele) con tre frequenze settimanali, e con Chisinau (Moldavia) con quattro frequenze settimanali. Inoltre, la compagnia estenderà la rotta per Sharm el-Sheikh (Egitto) rendendola operativa tutto l’anno, inclusa la stagione estiva.

Il secondo Airbus A321neo sarà basato a Napoli a partire da ottobre 2025, consentendo a Wizz Air di operare un totale di 11 rotte dal capoluogo campano. Inoltre, la compagnia continuerà ad operare voli per Bucarest e Tirana da Salerno, per un totale di 13 rotte verso 8 Paesi dalla Campania, aumentando l’offerta di posti a basso costo nella regione. Grazie ai collegamenti unici con Brasov e Chisinau, Wizz Air rafforzerà ulteriormente la connettività regionale italiana con Romania e Moldavia, favorendo legami più stretti tra l’Italia e questi dinamici mercati dell’Europa orientale. Questo sviluppo porterà a 45 i voli settimanali di Wizz Air da Napoli e Salerno, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella regione e in Italia. Oltre ad offrire maggiori opzioni di viaggio, la crescita di Wizz Air a Napoli genererà oltre 50 nuovi posti di lavoro diretti presso la compagnia e contribuirà alla creazione di oltre 300 posti di lavoro locali nei settori collegati, stimolando così l’economia regionale.