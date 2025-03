WMC, realme presenta Serie 14 Pro: design, imaging e prestazioni

Focus sui giovani, “In Italia vogliamo continuare a crescere”

Barcellona, 3 mar. (askanews) – Una nuova linea di smartphone e un piano triennale per raddoppiare la base di utenti globali e raggiungere il successo nel mercato di fascia medio-alta. Sono le principali novità che realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato al World Mobile Congress di Barcellona, dove è stato svelato il realme 14 Pro.”È un prodotto molto importante – ha detto ad askanews Alessandro Laterza, Head of Sales di realme Italia – perché innanzitutto è la continuazione della storia che è iniziata con l’11 Pro e con la serie 12 Pro. Però ora abbiamo fatto un passo avanti, perché la Serie 14 ha delle caratteristiche molto innovative. La cosa che più mi piace raccontare è la particolarità del guscio, caratterizzato dal fatto che al di sotto dei 15 gradi cambia colore e non ce n’è uno uguale agli altri”.La Serie 14 Pro ha l’obiettivo di portare le caratteristiche di un flagship su dispositivi di fascia media, con progressi nel design, nell’imaging e nelle prestazioni. È dotato di una fotocamera principale Sony abbinata a un teleobiettivo periscopico, oltre che di un triplo flash MagicGlow per ritratti notturni professionali. Sono inoltre presenti funzionalità importanti di intelligenza artificiale.”È un prodotto su cui stiamo investendo molto – ha aggiunto il manager -. realme in Italia ha voglia di crescere e continuerà a crescere. L’anno scorso abbiamo fatto 850.000 pezzi, quest’anno alzeremo la l’asticella o almeno faremo di tutto per farlo”.In occasione dell’evento al WMC, realme ha anche presentato il concept di un telefono con ottica fotografica intercambiabile, un prototipo che vuole sfidare le convenzioni della fotografia mobile.”In questo momento nel quale gli smartphone bene o male li fanno tutti – ha concluso Alessandro Laterza – la differenza la fanno il design e qualcosa in più. E noi stiamo cercando di fare proprio questo”.L’azienda punta a superare i 10 milioni di vendite annuali in Europa e guarda ai giovani come principale target di riferimento.