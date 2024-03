Women IA, primo bootcamp femminile sull’intelligenza artificiale

Nasce a Bariper avvicinare le donne all. Per un intero fine settimana, il 22, 23 e 24 marzo, nel padiglione 152 della Regione Puglia inle partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative comeormai competenza imprescindibile in qualsiasi ambito. L’evento è realizzato da Puglia Women Lead e ospitato danel padiglione in Fiera del Levante. Dopo il successo dello scorso anno di Puglia Women Code, il primo bootcamp di programmazione web al femminile, Puglia Women Lead torna ad avvicinare donne di qualsiasi età e formazione alla tecnologia, e connettere le partecipanti con aziende che operano in ambito tecnologico e digitale. Durante l’evento di formazione, le partecipanti potranno apprendere nozioni di base e applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell’evento, lavorando in team, seguite da professionisti esperti. L’evento è dedicato a tutte le donne: non è richiesta alcuna conoscenza di base, soltanto tanta voglia di sperimentare e imparare senza paura di sbagliare, in un contesto stimolante e d’ispirazione.