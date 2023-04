Women in Motion all’Istituto Tecnico Giordani di Napoli

Il talento non ha genere e la realizzazione di contesti inclusivi è la strada maestra. È il focus dell’incontro di orientamento inclusivo Woman in Motion svoltosi all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giordani – Striano” di Napoli, guidato dalla preside Elena De Gregorio ed organizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nella foto, tra gli altri, il professor Alessandro Zampella, responsabile del Dipartimento Orientamento dell’istituto, Massimo Del Prete direttore della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Calabria delle Ferrovie dello Stato e lo psicologo Mattia D’Adda, Diversity and Inclusion Specialist del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, tra i principali promotori dell’iniziativa.

Diverse e particolarmente interessanti le testimonianze di giovani donne protagoniste del successo di una delle più grandi realtà industriali italiane.