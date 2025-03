Women in Tech, evento a Caserta nella Giornata della donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Bhblasted, società benefit con sede a Caserta, in collaborazione con Google Developer Groups Napoli, presenta “Women in Tech – Empowerment & Balance at Work“, un evento gratuito che si preannuncia come un momento chiave per l’inclusione e l’innovazione nel settore tecnologico campano, dedicato alle donne e a persone non-binary. L’appuntamento è per sabato 8 marzo 2025, dalle 09 alle 18 negli uffici di Bhblasted in Via Paul Harris, 63 a Caserta.

Alle 10, si apriranno ufficialmente i lavori con una serie di interventi: Michela Bertaina, Head of Community in Codemotion, affronterà il tema del “Overcoming Impostor Syndrome” mentre Deborah Causton, Fractional Chief Product Officer, freelance con esperienza in aziende come Urban Sport Club ed EVP Product, condividerà la sua prospettiva sulla città di Berlino con il discorso “Berlin, you are so sexist“.

Spazio poi all’intervento di Anna McDougall, Software Engineering Manager di Hello Better, che si concentrerà su “How tech can help Mental Health and Women Integration”. Chiuderà la serie d’interventi Sarah Cordivano, scrittrice, speaker ed ex Head of Governance di Zalando, che terrà un discorso dal titolo: “The challenges are real, but so are the opportunities.”

A partire dalle 12,30, Edoardo Novelli, Head of People di Bhblasted, modererà un panel dedicato alla discussione di topic come sessismo, patriarcato, corruzione e favoritismo nel mondo del lavoro. Le relatrici condivideranno esperienze personali e offriranno consigli pratici per affrontare queste problematiche e promuovere un ambiente lavorativo più equo e inclusivo. Il pomeriggio sarà dedicato a workshop interattivi, sessioni di networking e approfondimenti tematici con gli speaker. La giornata si concluderà con la presentazione dei risultati emersi dai workshop.

Parteciperà all’evento anche l’assessore all’Innovazione, Ricerca e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione. E’ possibile registrarsi qui.