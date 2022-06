Women2Invest, Eit a caccia di investitori: proposte entro il 15 settembre

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) lancia un bando per invitare gli investitori a partecipare a Women2Invest.

In particolare, questa iniziativa ha l’obiettivo di aiutare le donne ad intraprendere una carriera nel settore degli investimenti di venture capital e di dare agli investitori l’accesso a un gruppo di donne promettenti con un background tecnico che aggiungerà diversità ai loro team di investimento.

Women2Invest è un’attività di accesso e formazione che mira ad aiutare le donne provenienti da settori STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) e con una conoscenza nulla o scarsa degli investimenti a familiarizzare con i fondamenti del venture capital.

L’attività prevede una combinazione di lezioni, esperienze pratiche, simulazioni di processi di investimento e lavori di gruppo.

L’obiettivo finale è quello di offrire ai partecipanti uno stage retribuito o un lavoro in un fondo di venture capital, in un fondo di venture capital aziendale o in un’unità di venture capital aziendale. I partecipanti avranno anche l’opportunità di costruire una rete di futuri colleghi, professionisti di alto livello e attori chiave nel settore del venture.

Le attività si svolgeranno online per 8 settimane a partire da metà ottobre 2022. La scadenza per presentare proposte è il 15 settembre 2022.