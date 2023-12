Workflow e processi organizzativi: 3 vantaggi per le aziende

Nell’Industria 4.0 tra Intelligenza Artificiale e digitalizzazione si parla anche di processi di automazione aziendali. Fattore che, effettivamente, diventa cruciale dal punto di vista finanziario, in particolare nella gestione della trasformazione digitale di un’impresa.

Concretamente molte organizzazioni sono vincolate da prassi, regolamenti e normative che si modificano costantemente. Implementarne la meccanizzazione significa essere competitivi sul mercato, migliorare le comunicazioni interne, le condizioni di lavoro dei dipendenti, oltre che incrementare la qualità dei servizi offerti.

Ma come iniziare? Quali sono gli strumenti di cui avvalersi? Se desiderate conoscere quali software poter utilizzare e avere un supporto di professionisti su edok.it troverete quello di cui avete bisogno.

In questa guida scoprirete il workflow management, il Business Process Management, conosciuto anche come BPM, e 3 vantaggi per le aziende.

Workflow e BPM: cosa sono, differenze e vantaggi.

Il workflow management e il Business Process Management (BPM) rendono il lavoro dinamico, riducono la confusione, fanno risparmiare tempo e risorse. Se il primo aumenta il controllo e la trasparenza, riferendosi ai singoli passaggi, il BPM supervisiona procedure e operazioni continue.

Finanziariamente, utilizzando un software, vengono abbattuti i costi di archiviazione, velocizzati i progressi, ridotto il rischio di errori che, talvolta, possono rivelarsi costosi.

Il workflow documentale favorisce l’audit trail, rendendo in qualsiasi momento accessibili gli atti e i loro storici e conseguentemente, permettendo un intervento immediato.

Di seguito sono menzionati 3 principali benefici per un’impresa: l’aumento dell’efficienza, la regolarità delle procedure e una sicurezza maggiore.

L’incremento dell’efficienza

L’automazione riduce i passaggi lenti e superflui. Il software gestisce internamente le attività manuali noiose, ma pure quelle time-consuming, monitorando attentamente ogni fase del processo cancellando quasi del tutto i margini di errore.

Miglior controllo dei processi

Organizzando e gestendo digitalmente lavoro, procedimento e documentazione, l’ispezione è accurata: la registrazione cronologica delle attività, a cui ci si riferisce come audit trail, tiene traccia di ogni operazione, dell’autore, della data e delle diverse versioni.

In base alle esigenze del singolo lavoratore o necessità è possibile configurare report specifici, risolvendo con un click un eventuale problema.

Maggiore sicurezza

La gestione digitale dei procedimenti aziendali garantisce conformità alle normative, sia che risultino pertinenti alla privacy, al tracciamento dei documenti che alla salvaguardia di tutti i dati sensibili.

Un sistema di workflow documentale può essere installato localmente sul server aziendale, ad esempio. Le informazioni documentali vengono integrate nel software attraverso la scansione o direttamente da e-mail, e vengono centralmente archiviate per una gestione proficua.

Conclusioni: l’automatizzazione come opportunità

Da questo articolo è chiaro come la digitalizzazione stia diventando sempre più importante a favore dei profitti finanziari in un’ottica di risparmio e competitività di mercato. Abbracciare la trasformazione digitale non è solo necessario, ma si rivela un’opportunità fondamentale per il futuro per ogni azienda.

Agire adesso e investire nell’automazione e nell’utilizzo di software supporta l’azienda su più versanti e si rivela un’opportunità preziosa e lungimirante a lungo termine.