Workshop Mice, avviso alle imprese turistiche: domande entro il 6 novembre 

Approvato dalla Regione Campania l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare al Workshop Mice (Mice, incentives, congresses, events and exhibitions) in Campania che si terrà a Napoli il 12 dicembre 2025. Le aziende del comparto turistico operanti nel segmento Mice interessate a essere accreditate presso le postazioni riservate alla Regione Campania alla manifestazione, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente mediante PEC entro le ore 23:59 del giorno 6 novembre 2025. La Regione Campania, tra i propri obiettivi di politica economica, riconosce alla filiera del turismo una funzione unica e insostituibile per la rivitalizzazione e il rilancio economico e sociale dei territori regionali.