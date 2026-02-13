World Obesity Day, 4 e 5 marzo a Milano professionisti e studiosi a confronto

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del World Obesity Day, che si celebra il 4 marzo, Rudy Alexander Rossetto, già Presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia e Biologo Nutrizionista, organizza, in collaborazione con Unika Ricerca & Salute il Congresso Nazionale accreditato ECM “World Obesity Day”. L’evento, che si terrà il 4 e 5 marzo 2026 presso il Teatro Angelicum di Milano, rappresenta un’opportunità unica di confronto per professionisti e studiosi e offrirà momenti di approfondimento scientifico e di dibattito multidisciplinare sulle tematiche più attuali legate all’obesità.

Istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, la Giornata Mondiale per la prevenzione dell’obesità richiama l’attenzione su una problematica globale. “Oggi l’obesità è una delle principali emergenze di salute pubblica e richiede un approccio fondato su conoscenza scientifica, responsabilità professionale e collaborazione tra competenze diverse”, evidenzia Rudy Alexander Rossetto. “Questo congresso vuole offrire strumenti di aggiornamento qualificato e stimolare una riflessione più ampia che coinvolga i cittadini, le istituzioni e il sistema dell’informazione. Solo attraverso una visione condivisa e interventi concreti è possibile affrontare in modo efficace un fenomeno così complesso”.

Secondo i dati più recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale oltre 2,5 miliardi di adulti presentano un eccesso di peso e circa 890 milioni convivono con l’obesità, con trend in crescita costante negli ultimi decenni. Tra gli adolescenti il numero di persone con obesità è quadruplicato dal 1990 e le proiezioni indicano che senza interventi strutturati oltre metà della popolazione adulta potrebbe esserne interessata entro il 2050. Il fenomeno non risparmia le fasce più giovani: gli ultimi dati sull’obesità della fascia pediatrica determinano che centinaia di milioni di bambini e adolescenti tra i 5 e 19 anni sono oggi in sovrappeso o obesità, con implicazioni a lungo termine per la salute metabolica, cardiovascolare e psicologica.

In Italia, secondo i più recenti rapporti epidemiologici (10° Rapporto sull’Obesità in Italia, Auxologico IRCCS), quasi il 46% degli adulti italiani è in sovrappeso, di cui circa 11,8% vive con obesità. Anche tra i più giovani si osservano tassi significativi di sovrappeso e obesità, evidenziando la necessità di interventi preventivi precoci e di politiche integrate di salute pubblica. Un importante passo compiuto a livello legislativo è rappresentato dall’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”. Il provvedimento riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, prevede percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali uniformi sul territorio nazionale e garantisce l’accesso alle cure tramite i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In questo ambito, il dottore Rossetto ha promosso con continuità il riconoscimento dell’obesità come priorità sanitaria, favorendo il dialogo tra professionisti della salute e istituzioni e contribuendo alla definizione di proposte orientate alla prevenzione, alla formazione e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti.

Questi dati e le recenti iniziative legislative confermano che, nonostante i progressi delle scienze nutrizionali e preventive, l’obesità resta la grave “epidemia non infettiva” del terzo millennio e richiede risposte coordinate tra professionisti sanitari, istituzioni, scuole, media e società civile.

Il razionale scientifico del Congresso si fonda sulla crescente evidenza che l’obesità rappresenti oggi una delle principali sfide di sanità pubblica a livello globale e nazionale, configurandosi non più come una semplice condizione legata allo stile di vita, ma come una malattia cronica complessa e multiorgano, con rilevanti implicazioni metaboliche, cardiovascolari, respiratorio, oncologiche e psicologiche. La sua progressiva diffusione interessa tutte le fasce d’età e compromette significativamente aspettativa e qualità di vita. In questo contesto, la letteratura scientifica degli ultimi anni ha messo in luce il ruolo centrale del microbiota intestinale, orale e sistemico come attore chiave nella regolazione dell’omeostasi energetica, dell’infiammazione cronica, del metabolismo e del comportamento alimentare. L’interazione tra nutrizione, microbiota e obesità rappresenta oggi uno degli ambiti più dinamici e promettenti della ricerca biomedica e della pratica clinica.

Per celebrare questa giornata in modo significativo, il congresso World Obesity Day, dal tema “L’obesità come malattia cronica multiorgano: nuove strategie di prevenzione e trattamento”, vedrà la partecipazione di una faculty di alto profilo nazionale e internazionale, composta da professionisti impegnati nella ricerca clinica, nella nutrizione, nella medicina preventiva, nella psicologia e nella terapia dell’obesità. L’evento si svolgerà sotto la guida scientifica del dottore Rossetto e del professore Marcello Romeo, con il supporto di un Comitato Scientifico che include il professore Fabrizio Angelini, Presidente della SinSeb e Responsabile per la Nutrizione e Supplementazione per lo Sport della Juventus F.C.; il professore Silvio Buscemi, Presidente della SIO (Società Italiana dell’Obesità); il professore Riccardo Candido, presidente della Fondazione AMD (Associazione Medici Diabetologi); e la professoressa Luisella Maria Vigna, responsabile del Centro Obesità dell’Ospedale Policlinico di Milano.

Un parterre multidisciplinare garantirà un confronto scientifico approfondito e aggiornato su uno dei temi più complessi della salute pubblica contemporanea. Tra i relatori di maggior rilievo, infatti, figurano il dottore Luca Bernardo, direttore del Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli; il professore Riccardo Caccialanza, responsabile e coordinatore dell’Area di Nutrizione Clinica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele; il professore Fabio Esposito, docente presso l’Università degli Studi di Milano; Gian Mario Migliaccio, professore dell’Università San Raffaele di Roma e ricercatore nell’ambito dello sport, del fitness e della nutrizione; Nadia Rovelli, presidente dell’Ordine della Professione di Ostetrica/o interprovinciale di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio; il dottor Giuliano Sarro, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Bariatrica dell’Istituto Clinico di Alta Specialità San Gaudenzio di Novara; il professore Simone Guglielmetti, professore ordinario di Microbiologia presso l’Università Milano-Bicocca e moltissimi altri.

World Obesity Day, l’obesità come malattia cronica multiorgano: nuove strategie di prevenzione e trattamento, è organizzato dal provider ECM Unika Ricerca&Salute e realizzato con il contributo non condizionante di BROMATECH.

La partecipazione permetterà di conseguire 5,6 crediti ECM.

