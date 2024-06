World Skate Games sbarcano in Italia per la prima volta

Presentazione a Novara con il ministro Abodi. Gare a settembre

Roma, 28 giu. (askanews) – Per la prima volta in italia sbarcano gli World Skate Games, i campionati del mondo di sport su rotelle. 4 regioni italiane: Lazio, Piemonte, Abruzzo ed Emilia Romagna, protagoniste di un’esperienza senza precedenti.12 discipline, 12.000 alteti e team, 600 competizioni, 100 paesi partecipanti, con piu’ di 150 titoli da assegnare, per una manifestazione di caratura internazionale nella quale si fondono un turbinio di emozioni mozzafiato. Un vero e proprio festival della gioventu in cui si mescolano sport e intrattenimento. Come hanno sottolineato alla presentazione di Novara il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici e di World Skate Sabatino Aracu e il ministro per lo Sport e i Giovani.”I 100 anni dalla nascita della federazione internazionale e i 100 anni dell’Hockey Novara, sono un’occasione imperdibile per presentare questo grande avvenimento. Dal 7 al 22 settembre la citta’ di Novara ospitera’ tutti i tornei di hockey su pista”, ha ricordato Aracu.”La quarta edizione degli World Skate Games, rappresenta un incontro tra popoli, attraverso lo sport, per la pace e l’inclusione”, ha aggiunto l’assessore allo sport del Comune di Novara Ivan De Grandis.Dal palco della presentazione ufficiale all’interno del complesso monumentale del broletto di Novara, il ministro per lo sport e i giovani Abodi ha infine sottolineato quanto il futuro non sia fatto solo di medaglie e vittorie, ma anche di inclusione, lealtà, solidarietà e legalità. Valori rappresentati a pieno dagli sport rotellistici