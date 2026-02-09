Worldtours racconta l’amore a Napoli con tour ed esperienze per coppie

Napoli, città che nasce dalla passione impossibile di Partenope per Ulisse, è da sempre uno dei luoghi simbolo della storia dell’amore. Tra miti e leggende, custodisce racconti e gesti che attraversano i secoli, tra vicoli silenziosi, piazze cariche di memoria e panorami che si aprono sul mare. È in questo tessuto vivo che Worldtours propone, in occasione di San Valentino, una serie di tour ed esperienze guidate dedicate alle coppie, con l’obiettivo di trasformare la città e la costiera da semplice cornice a parte attiva della relazione che si celebra.

“L’intento non è solo offrire un percorso turistico, ma costruire momenti in cui la città stessa diventa testimone e complice”, spiega Roberta Conte, owner di Worldtours. «Sono esperienze in cui le persone condividono un gesto, una scoperta, un sapore. Ogni percorso è pensato per creare memoria comune, per trasformare l’esperienza in qualcosa di vissuto a due, con Napoli e la costiera come presenze tutt’altro che silenziose».

Tra le proposte figurano itinerari tra Sorrento, Positano e Amalfi, laboratori di pizza e pasta, esperienze di mixology, escursioni in barca al tramonto, la Capri Boat Experience e degustazioni di vino. Per la settimana dal 9 al 15 febbraio è prevista inoltre una formula 2×1, riservata alle coppie di adulti, applicabile ai prodotti condivisi con date di viaggio flessibili durante l’anno, pensata anche come dono da dedicare alla persona amata.

«È l’interazione tra le persone a fare la differenza», aggiunge Conte. «Il senso di un luogo emerge davvero quando viene condiviso. Napoli e la costiera diventano parte viva dell’esperienza, amplificando ciò che si prova e rendendolo unico».

Con questa iniziativa, Worldtours conferma la propria attenzione al turismo esperienziale come strumento di relazione, trasformando le destinazioni del Sud Italia in spazi in cui le storie personali si intrecciano con la memoria dei luoghi, tra cultura, paesaggi e gesti quotidiani destinati a restare.