“Worth”, industrie culturali e creative: contributi fino a 20mila euro

La Commissione europea ha pubblicato il terzo bando “Worth”, rivolto a tutti i creativi europei che vogliono creare nuovi partenariati transnazionali per sviluppare soluzioni innovative, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata al 27 novembre 2023.

La call è finanziata dal programma Cosme ed è possibile candidare proposte progettuali che mirino a rafforzare la competitività delle Pmi nel settore del “life style” e aumentare le loro capacità di innovazione attraverso collaborazioni intersettoriali.

Nello specifico, questo terzo bando è dedicato a soluzioni progettuali che supportino in modo innovativo e creativo l’economia circolare, la transizione green, la produzione digitalizzata avanzata, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, la conservazione del patrimonio culturale europeo.

Il bando è rivolto a Pmi legalmente costituite per almeno sei mesi prima della firma dell’accordo di partenariato; liberi professionisti; organizzazioni private senza scopo di lucro; organizzazioni private a scopo di lucro; università, enti di ricerca, laboratori di progettazione attivi nell’ambito della moda, del tessile, delle calzature, della pelle, dei mobili e dell’interior design, dei gioielli e degli accessori e stabilite in uno degli Stati membri o in Paesi associati Cosme o nel Regno Unito.

Chi sarà selezionato, potrà beneficiare di un contributo che può variare da 10.000 a 20.000 euro; la partecipazione a due eventi internazionali di design; un programma di tutoraggio personalizzato; una collaborazione intersettoriale; la partecipazione a eventi di networking; la visibilità del proprio profilo professionale sulla Worth Gallery.