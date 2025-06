Wpp, l’amministratore delegato Mark Read lascia a fine anno

Roma, 9 giu. (askanews) – La multinazionale della pubblicità britannica Wpp ha annunciato che l’amministratore delegato Mark Read lascerà il gruppo a fine anno. “Dopo trent’anni nella società, di cui 7 quale amministratore delegato, Mark ha deciso che era il momento giusto di passare il testimone a un nuovo leader e la ricerca di un successore è in corso”, recita un comunicato di Wpp.

L’annuncio giunge dopo rinnovati indebolimenti del titolo in Borsa, che a metà seduta a Londra segna un meno 1,65% a 549,60 sterline. Le quotazioni hanno iniziato a seguire un percorso discendente a partire dallo scorso dicembre, dopo che avevano brevemente superato le 900 sterline.

Secondo il financial Times Wpp lo scorso anno ha perso il primato mondiale quale prima agenzia pubblicitaria per ricavi, a favore del gruppo francese Publicis. Nel frattempo le due maggiori rivali statunitensi, Omnicom e Ipg hanno avviato un piano di fusione.

Il tutto mentre il settore pubblicitario si ritrova a dover gestire il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale, che promette di offrire procedure più rapide e meno costose rispetto a un segmento in cui creatività e lavoro hanno un rilievo consistente, la stessa Wpp conta circa 100.000 collaboratori nel mondo.

Peraltro Read aveva spinto per l’adozione di modelli di IA, con la piattaforma Vpp Open e lo scorso gennaio, ricorda il quotidiano, in una intervista aveva parlato della necessità di ristrutturare e ripristinare le reti di attività per adattarsi a queste nuove tecnologie. (Fonte immagine: WPP).