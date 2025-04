Wwf, Primavera delle Oasi, gli eventi in Campania: si comincia il 2 maggio agli Astroni con il “forest bathing”

Sono 6 gli eventi per riconnettere le persone con la natura in occasione della Primavera delle Oasi WWF. Quest’anno tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Oasi Wwf Cratere degli Astroni. Si inizia il 2 maggio con il Forest Bathing, letteralmente “Bagno di Foresta”. Si tratta di una pratica orientale finalizzata ad aumentare il senso di benessere e la salute psicofisica attraverso semplici esperienze di connessione e immersione in natura che migliorano la qualità della vita. L’evento è gratuito e si ripeterà il sabato 25 maggio.

Nuovo appuntamento sabato 3 maggio un appuntamento per scoprire le meraviglie dei campi flegrei, tra vino e natura. L’Oasi WWF Cratere degli Astroni, un’antica riserva di caccia reale trasformata in paradiso naturalistico, e le Cantine Astroni, cuore pulsante della tradizione enologica della zona, aprono le porte a un viaggio ricco di sorprese. Una giornata immersiva tra i sentieri del cratere vulcanico e le terre dove il fuoco incontra il mare. La bellezza incontaminata della Riserva Naturale si fonde con i sapori dei vini campani in una cornice mozzafiato. Programma. Prima Parte: Escursione nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni Inizio ore 10:00. Esplorazione del suggestivo sentiero Borbonico, fino al cratere Sconda parte: visita guidata dei vigneti e degustazione dei vini Prenotazione obbligatoria.

Il 4 maggio una passeggiata tra gli alberi, uno scrittoio nel bosco, una grande quercia. Tutt’attorno le voci della natura. È questo il percorso che porterà i partecipanti nel cuore dell’Oasi, fino all’albero delle poesie, dove il poeta Achille Pignatelli li condurrà in un viaggio poetico alla ricerca delle parole per la natura.

Spazio agli uccelli migratori il 10 maggio con un occhio di riguardo ai bambini. In occasione della Giornata mondiale degli Uccelli Migratori, i piccoli visitatori saranno accompagnati a scoprire gli uccelli dell’Oasi scovando tracce, ascoltando versi e canti e osservando dal vivo gli uccelli del lago Grande. Con un laboratorio pratico, inoltre, osserveranno penne, piume e altri reperti naturali e analizzeranno gli adattamenti degli animali al loro habitat realizzando un calco in gesso delle impronte degli uccelli.

Infine l’11 maggio la musica entra nell’Oasi. Sergio Naddei e Annalisa Madonna accompagneranno i partecipanti al concerto in un viaggio musicale dall’Europa al Sud America attraverso le tradizioni popolari in una selezione di brani rappresentativi delle culture che li hanno prodotti.

Qui la pagina web della primavera delle Oasi in Campania. Qui l ipodcast delle Oasi.