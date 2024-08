Wwf, Tar Campania ferma l’apertura anticipata della caccia

“Fermata l’apertura anticipata della caccia in Campania. La terza sezione del Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il ricorso cautelare delle associazioni Wwf Italia, Lipu, Enpa, Ldc Animal protezione e LAV, assistita dall’avvocato Maurizio Balletta. Annullata la delibera regionale 31/7/2024 ‘Approvazione calendario venatorio'”. E’ quanto rende noto il Wwf. “Nonostante le sconfitte degli anni precedenti la Regione Campania continua a dialogare solo con i cacciatori, a sperperare soldi pubblici ea mettere in pericolo gli animali selvatici”, sottolinea il Wwf che ricorda che “nei giorni scorsi anche il Veneto era stato fermato dalle associazioni che avevano presentato un ricorso contro il tentativo di aprire la caccia alla tartaruga selvatica, specie in sensibile rifiuto che l’Europa ci chiede di proteggere”.