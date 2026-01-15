X interviene su Grok e blocca la generazione con IA di immagini di nudo

La decisione dopo rilievi Ue

Londra, 15 gen. (askanews) – Dopo i rilievi da parte delle autorità europee, X ha intrapreso misure aggiuntive per evitare la generazione di immagini di nudo tramite il suo sistema di IA Grok. Il social network di Elon Musk ha deciso di “impedire” al suo strumento di intelligenza artificiale di “spogliare” persone reali. La misura, nata come risposta all’indignazione generale e per le pressioni di molti governi, vale anche per gli abbonati a pagamento.Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato: “Prendiamo atto delle misure supplementari intraprese da X per impedire la generazione da parte di Grok di immagini sessualizzate di donne e bambini. Valuteremo attentamente questi cambiamenti per assicurare che proteggano in maniera efficace i cittadini nella Unione Europea. Se questi cambiamenti non dovessero risultare efficaci – ha aggiunto il portavoce – la Commissione è pronta a intervenire”.