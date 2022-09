XI edizione del Premio giornalistico Mimmo Castellano, l’evento venerdì 16 settembre a Pagani

La XI edizione del Premio giornalistico Mimmo Castellano è in programma venerdì 16 settembre 2022 a Pagani (SA). Contestualmente si terrà anche il corso di formazione per noi giornalisti sul tema: “La deontologia giornalistica per la corretta informazione contro la propaganda, la censura e le immagini dell’orrore nei conflitti bellici”, iscrizioni entro il prossimo 8 settembre mediante piattaforma www.formazionegiornalisti.it, il corso vale 6 crediti. Dulcis in fundo, ci sarà il ricordo di Giovanni Fuccio, direttore per oltre 40 anni della testata Realtà Sannita e storico presidente dell’Associazione Stampa Sannita.