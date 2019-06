Xiaomi apre un Mi Store al Centro Commerciale Campania

L’ottavo Authorized Mi Store italiano sarà inaugurato oggi 1° giugno. Una settimana dopo l’apertura degli store a Catania e Milano – Xiaomi annuncia oggi che l’ottavo Authorized Mi Store italiano aprirà ufficialmente le sue porte ll’interno del centro commerciale Campania, a Marcianise (Caserta).

L’apertura del nuovo Mi Store a Marcianise segue quella in Sicilia, avvenuta all’interno del centro commerciale Etnapolis. L’obiettivo di Xiaomi è da sempre quello di portare innovazione al maggior numero possibile di consumatori e Mi Fan con prodotti sorprendenti a prezzi onesti e accessibili.

L’apertura del nuovo Mi Store a Marcianise segna un nuovo passo in avanti dell’azienda e sottolinea, ancora una volta, il grande impegno che fin dall’inizio ripone nei confronti del mercato italiano e dei propri Mi Fan locali. Un impegno che si concretizza portando il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon”, nel quale il New Retail mira a portare l’esperienza maturata nell’e-commerce all’interno dei canali offline con l’apertura di Mi Store.

Il Mi Store di Marcianise, situato al piano terra del centro commerciale Campania, ha una superficie di circa 220m2, impiega più di 15 dipendenti e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, e anche delle aziende che fanno parte dell’ecosistema Xiaomi, attualmente disponibili in Italia.

Per tutti i Mi Fan, sarà possibile accreditarsi

di accedere al Mi Store saltando la lunga coda! Tantissimi saranno i vantaggi, premi e promozioni che

daranno loro il benvenuto nel nuovo store.

La cerimonia di inaugurazione sarà alle ore 11:00 con la cerimonia del taglio del nastro, a cui parteciperanno anche i personaggi della celebre trasmissione radiofonica Zoo di 105.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, tutti gli appassionati di Xiaomi e i Mi Fan avranno la possibilità di provare su pista Ninebot Gokart, brand separato di proprietà di una delle oltre 200 aziende che fanno parte dell’ecosistema di Xiaomi.

A proposito di Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell’aprile 2010 e quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong (1810.HK) il 9 luglio 2018. Xiaomi è una società Internet con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT).

registrandosi a questo link. In questo modo, avranno la possibilità

all'apertura del Mi Store di Marcianise

Grazie alla vision di essere amica dei propri fan e di diventare la “società più cool” nel cuore dei propri utenti, Xiaomi si impegna nell’innovazione continua, con una costante attenzione alla qualità e all’efficienza. L’azienda costruisce instancabilmente prodotti sorprendenti con prezzi onesti per permettere a tutti nel mondo di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative.

Xiaomi è attualmente il quarto brand di smartphone al mondo e ha creato la più grande piattaforma IoT consumer del mondo, con oltre 171 milioni di dispositivi intelligenti (esclusi smartphone e laptop) connessi a essa. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 80 paesi e regioni in tutto il mondo e hanno raggiunto una posizione di leader in molti mercati.