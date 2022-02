Xiaomi, è cinese l’azienda che spedisce più smartphone in Italia dopo Samsung e prima di Apple

Xiaomi, azienda di elettronica cinese, consolida la propria presenza sul mercato con il secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor per smartphone spediti in tutto il 2021, come confermato dall’ultimo rapporto Canalys, con una quota di mercato pari al 25% e una crescita annuale del 34%.

“Ancora una volta i nostri Xiaomi Fan italiani ci hanno premiato – afferma Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia –. In quasi 4 anni ci hanno permesso di fare una grande scalata e ottenere successi fantastici. Ne è la prova il secondo posto in Italia per smartphone spediti nell’anno che si è appena chiuso, e la crescita che viviamo giorno dopo giorno”.

Così le spedizioni di telefonini in Italia

“In un 2021 sfidante per tutti i player del settore abbiamo ottenuto un risultato grandioso. Infatti, tra i ‘big three’ siamo gli unici ad aver ottenuto una crescita in termini di spedizioni. Anche quest’anno continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per assicurarci di portare sul mercato i migliori prodotti a prezzi accessibili”.

Il rapporto Canalys ha riconosciuto l’azienda anche con il terzo posto in Europa Occidentale, registrando una crescita annuale del 31% con una quota di mercato del 17%. Il rapporto mette in luce anche l’incessante crescita del brand a livello worldwide, dove Xiaomi occupa sempre il terzo gradino del podio, registrando la crescita più alta (28%) tra i primi 5 top vendor, con una quota di mercato pari al 14%.



Così in Europa…



…e nel mondo